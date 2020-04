Max Verstappen tevreden met drietal tweede plaatsen

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft een uitstekende indruk achtergelaten tijdens zijn eerste optreden in de Supercars All Stars Eseries. De online variant op het V8 Supercars-kampioenschap - inclusief reguliere rijders uit het kampioenschap - werkte vandaag vier races af; twee op Silverstone en twee op Barcelona. Verstappen deed mee met een wildcard en eindigde drie keer op het podium.

Alleen de tweede race op Silverstone - met een reverse grid - was geen succes. Verstappen was de eerste wedstrijd op plek twee geëindigd en moest dus vanuit het achterveld starten. De Nederlander raakte in de mêlee van de eerste ronde betrokken en finishte in de middenmoot. Op Barcelona voegde hij echter weer twee tweede plaatsen aan zijn palmares toe.

Al met al was het een geslaagd debuut in de Supercars All Stars Eseries. Verstappen: "Het was mooi om samen met Shane van Gisbergen en Jamie Whincup een team te kunnen vormen voor het Red Bull Holden Racing Team. Drie tweede plaatsen is geen slecht resultaat en zelfs twee maal een één-tweetje voor Red Bull, dat is top."

In de eerste ronde van race 2 op Barcelona was er een touché met Anton de Pasquale. "Dat was erg ongelukkig. Het komt omdat ik in Europa zit en de 'ping' van mijn internet dus wat hoger is. Hij leek voor mij te rijden, maar we raakten elkaar jammer genoeg." Verstappen heeft zich prima vermaakt: "Het was absoluut leuk en ik heb er erg van genoten."

De Nederlander liet de mogelijkheid open om aan toekomstige evenementen in de Supercars All Stars Eseries deel te nemen. "Als ze me uitnodigen, doe ik misschien wel weer mee", aldus Verstappen.