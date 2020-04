Max Verstappen behoort tot best betaalde F1-coureurs

Max Verstappen verdient bij Red Bull Racing meer dan dat Daniel Ricciardo doet bij Renault. Die mededeling deed vader Jos Verstappen in het blad GP Racing. Ricciardo strijkt naar schatting jaarlijks zo'n 22 miljoen euro op bij het team van Renault.

Over het exacte salaris van Max Verstappen doet Jos Verstappen geen uitspraken, maar het ligt hoger dan dat van Ricciardo. "De deal tussen Ricciardo en Renault is minder dan wat wij hebben. Ik kan verklappen dat Max tot de best betaalde coureurs behoort, top drie of top twee."

"Max wordt hoog aangeslagen door Helmut Marko, ze hebben een goede band met elkaar. Ik denk dat Max het type coureur is waar Helmut van houdt. Ik weet niet wat Lewis Hamilton precies verdient bij Mercedes, ik kan alleen maar zeggen dat wij het goed voor elkaar hebben."

Alleen al door de torenhoge salarissen is een duo bestaande uit Verstappen en Hamilton bij hetzelfde team onwaarschijnlijk. "Voor de fans zou het geweldig zijn, maar het is waarschijnlijk geen goed idee. Bovendien zou het economisch gezien een enorme opgave zijn", aldus Jos Verstappen.