Formule 1 schuift besluit over budgetlimiet voor zich uit

De Formule 1 had eigenlijk afgelopen vrijdag een beslissing willen nemen over de hoogte van het budgetlimiet voor 2021, maar het doorslaggevende overleg met de teams is uitgesteld. Dat vernam Auto Motor und Sport van Jean Todt, voorzitter van de internationale autosportbond FIA. Alle betrokken partijen nemen meer tijd om de situatie volledig te doorgronden.

Todt legt uit: "Afgelopen donderdag hebben we vergaderd met de grote teams om de problemen met het budgetlimiet te bespreken. Eigenlijk hadden we vrijdag knopen door willen hakken, maar dat overleg is verschoven naar volgende week. We willen de situatie beter begrijpen. We wachten liever een week langer als dit betekent dat we een beter besluit kunnen nemen."

Twistpunt is de hoogte van het budgetplafond en wat daaronder valt. De kleine teams dringen aan op een limiet van 100 of 125 miljoen dollar, topteams als Ferrari en Red Bull Racing weigeren lager te gaan dan 150 miljoen dollar. Hun argument is dat zij ontwikkelingskosten maken die de klantenteams niet maken. Als die kosten onder het budgetlimiet vallen, zijn de grote teams in het nadeel.

"Als je het uitlegt zoals de topteams dat aan ons gedaan hebben, is het een argument om rekening mee te houden", vervolgt Todt. "Sommige teams ontwikkelen, ontwerpen en fabriceren een product dat andere teams kopen. Neem bijvoorbeeld de motor. Voor klantenteams is de prijs daarvan beperkt op 11 miljoen, terwijl de fabrikanten een veelvoud hiervan kwijt zijn."