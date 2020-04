Renault en Haas F1 Team sturen personeel met verlof

De teams van Renault en Haas F1 hebben net als McLaren, Williams en Racing Point bij de Britse overheid aangeklopt voor hulp. De twee renstallen hebben een deel van hun in Groot-Brittannië gevestigde personeel naar huis moeten sturen omdat er geen werk voor hen is.

Door de medewerkers verplicht met verlof te sturen en toch door te betalen, kunnen Renault en Haas F1 een beroep doen op een noodfonds van de regering. Die vergoedt dan namelijk 80 procent van de lonen voor het betreffende personeel, met een maximum van 2.500 pond per maand.

Het Renault-personeel moet in elk geval tot en met 31 mei thuis blijven. Teambaas Cyril Abiteboul: "De moeilijke omstandigheden met een strikte lockdown in zowel Frankrijk als Engeland - evenals op veel andere Grand Prix-locaties - maken het lastig om de exacte impact goed in te schatten."

"We zien onszelf daardoor genoodzaakt om alle maatregelen en mogelijkheden die ons geboden worden aan te grijpen zodat we deze periode van onzekerheid en inactiviteit zo goed mogelijk door komen. Daarbij is het beschermen van het team dat we opgebouwd hebben een prioriteit."