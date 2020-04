Zelfvertrouwen Lando Norris gegroeid na debuutseizoen

McLaren-coureur Lando Norris verheugt zich op de start van de jaargang 2020. Niet alleen omdat het zou betekenen dat de wereld voorzichtig de draad van voor het coronavirus weer kan oppakken, maar ook omdat de jonge Brit zich steeds meer thuis voelt in de wereld der Formule 1. Norris kijkt na zijn debuutseizoen anders naar zichzelf en heeft het idee dat anderen hem ook anders benaderen.

Aan Autosport deelde hij mede: "Alleen al doordat ik een jaar Formule 1 achter de rug heb krijgen mensen een beetje respect. Er wordt daardoor ook meer naar mij geluisterd. Ik weet niet of ik mezelf kan omschrijven als gevestigde coureur, maar ik heb meer zelfvertrouwen. Omdat ik in mijn tweede jaar zit, en tegelijk ook mijn tweede seizoen bij McLaren, word ik professioneler bekeken en ontvang ik meer respect."

Dat brengt automatisch ook meer verantwoordelijkheden met zich mee. Norris vervolgt: "Stel dat je de auto op een bepaalde manier wil ontwikkelen, dan je weet dat je acties en de dingen die je zegt consequenties hebben. Al is consequenties misschien niet het juiste woord, maar wat je doet leidt er in elk geval toe dat iets beter of slechter gaat. Ik moet dus preciezer zijn met de dingen die ik aangeef. Ik kan niet meer de rookie zijn die altijd 'ja' zegt en het met iedereen eens is."

Norris sloot zijn eerste seizoen in de Formule 1 af op een elfde plaats in het kampioenschap. Namens McLaren sprokkelde hij afgelopen seizoen in totaal 78 punten bijeen.