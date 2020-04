Günther Steiner roept op tot nog langere shutdown-periode

Haas F1-teambaas Günther Steiner heeft de Formule 1-leiding op het hart gedrukt dat de huidige lengte van de shutdown-periode wat hem betreft niet voldoet. De verplichte sluiting van de fabrieken is eerder deze week nog met twee weken verlengd, waardoor de werkzaamheden van de teams minstens 35 dagen stil moeten liggen.

Steiner betoogt op Motorsport-Magazin.com dat dit nog niet lang genoeg is. "De shutdown moet absoluut nog verder verlengd worden. Jullie moeten begrijpen dat er zonder races ook geen inkomsten zijn. Onze sponsors zijn logischerwijs niet gemotiveerd om ons te sponsoren zolang we niet racen. Er komt geen geld binnen, dan moeten we ook geen geld uitgeven."

"Daarom ben ik van mening dat verdere verlenging van de shutdown noodzakelijk is. Pas zodra duidelijk is wanneer de eerste race plaatsvindt weten we dat er licht aan het einde van de tunnel is. De teams zijn afhankelijk van het racen. De fabrieken kunnen vier tot zes weken voor de eerste Grand Prix weer open, eerder hoeft het niet en kost het alleen maar geld."