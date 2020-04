Formule 1 biedt dertig dagen lang gratis toegang tot F1 TV

Nu het Formule 1-seizoen 2020 in de wachtstand staat moeten raceliefhebbers op zoek naar andere vormen van vermaak. De diverse streamingdiensten vormen daarbij een optie, maar daarin is over het algemeen weinig aandacht voor de autosport.

Op Netflix is recentelijk nog een documentaire over Juan Manual Fangio verschenen en de documentaire over Williams staat er al langer op. Verder heb je nog de Formule 1-serie 'Drive to Survive', maar verder is het aanbod wat autosport betreft karig.

De Formule 1 komt nu met een alternatief. De komende dertig dagen is F1 TV namelijk gratis toegankelijk. Dat betekent meer dan 1.400 uur aan Formule 1-materiaal, waaronder honderden volledige Grands Prix uit het rijke archief van de sport en veel exclusieve documentaires.