Bottas geniet van speciale award

Valtteri Bottas kreeg gister een extra prijs voor zijn pole position. Naast de gebruikelijke 'pole position award' van Pirelli mocht hij ook nog een speciale prijs ontvangen uit de handen van Sir Jackie Stewart. De Fin kreeg namelijk een replica van de helm van Juan Manuel Fangio.

It's race day and this man is starting on pole 👇😉 pic.twitter.com/ZDpLUCjb05 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 7, 2021

Bottas was duidelijk zichtbaar onder de indruk van zijn nieuwe prijs en nam hem trots in ontvangst. De Fin en de helm leken daarna wel onafscheidelijk want men kreeg op social media vele foto's te zien van Bottas en zijn nieuwe aanwinst. Blijkbaar zat de helm als gegoten want de Finse Mercedes-coureur deed de helm ook nog eens in een jolige bui op.