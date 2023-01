Voorbeelden van Verstappen: deze Formule 1-coureurs wonnen drie titels op rij

De eerste titel werd in spectaculaire stijl veroverd, nummer twee kwam voort uit totale dominantie. In het nieuwe jaar zal Max Verstappen proberen om voor de derde keer op rij wereldkampioen in de Formule 1 te worden. Bijzonder zou het zeker zijn, uniek absoluut niet – vier Formule 1-coureurs kregen het in de rijke, 73-jarige historie van de koningsklasse al eens voor elkaar om driemaal achtereen het wereldkampioenschap te veroveren.

Juan Manuel Fangio

1954-1955-1956 (én 1957)

Te beginnen met Juan Manuel Fangio. El Maestro was nagenoeg onverslaanbaar in de eerste jaren van het Formule 1-wereldkampioenschap. De Argentijnse stercoureur, ten tijde van zijn eerste titelwinst overigens al veertig jaar oud, reed zelfs niet drie, maar viermaal achtereen naar wereldkampioenschapswinst. Om het verhaal nog een stukje unieker te maken: Fangio deed dat, in die specifieke jaren, voor drie verschillende merken.

Nadat De Kromme – niet alleen Willem van Hanegem werd zo genoemd – in 1951 al eens een titel won als Alfa Romeo-coureur, kwam hij na een zware blessure terug door in 1954 opnieuw kampioen te worden, ditmaal in dienst van Maserati en Mercedes. Na een tweede opeenvolgende titel in ’55, opnieuw bij Mercedes, verdedigde de Argentijn in 1956 met een Lancia-Ferrari zijn kroon.

Als kers op de taart plakte de toenmalig recordkampioen er doodleuk een vijfde titel aan vast – dus een vierde op rij – in 1957. Dit laatste kampioenschap werd dan weer gewonnen met gebruik van een Maserati. De recordreeks van Fangio is ruim vier decennia ongeëvenaard gebleven, pas in het jaar 2002 wist er een tweede Formule 1-coureur voor de derde maal op rij een wereldtitel te winnen.

Michael Schumacher

2000-2001-2002 (én 2003, 2004)

Dat was uiteraard niemand minder dan Michael Schumacher. De Duitse regenmeester maakte het zelfs nog iets bonter dan zijn Argentijnse voorganger. Waar Fangio er na één titel en een paar jaartjes niets vier op rij scoorde, daar wist Schumacher er twee op te laten volgen door later nog eens vijf. Zodoende groeide hij uit tot een ware Formule 1-legende, een wiens record heden ten dage nog steeds overeind staat.

In de eerste jaren van het nieuwe millennium bleek Schumacher onverslaanbaar. De combinatie van diens rode Ferrari, het strategische brein van Ross Brawn, de tekentafel van Rory Byrne en de commando’s van Jean Todt en zijn eigen stuurmanskunst leverde de Duitse coureur vijf achtereenvolgende wereldtitels op. De derde, het nummer waar Verstappen dit jaar naar op zoek is, werd in 2002 gescoord.

Toch had die derde achtereenvolgende logischerwijs al wat eerder plaats kunnen vinden. Schumacher werd, als coureur van Benetton, immers wereldkampioen in 1994 en 1995. Voor 1996 stapte de 91-voudig Grand Prix-winnaar over naar Ferrari. In dat jaar bleken de Williams’ van Damon Hill en Jacques Villeneuve véél te snel voor de concurrentie. Zodoende werd Schumachers eerste kans om drie titels op rij te winnen, hem ontnomen.

Sebastian Vettel

2010-2011-2012 (én 2013)

Ook de derde persoon in dit rijtje met legendarische Formule 1-coureurs wist minstens één extra titel aan zijn reeks toe te voegen, nadat hij er al drie op rij had veroverd. In de beginjaren ’10 wist Sebastian Vettel op één of andere manier toch telkens weer met de grootste prijs aan de haal te gaan, al was hij in de helft van de gevallen niet de gedoodverfde titelfavoriet. Desalniettemin reikte de pasgeleden gepensioneerde Duitser liefst vier Formule 1-kampioenschappen op rij te winnen.

Vettel deed dat in dienst van Red Bull Racing, hetzelfde team als waarmee Max Verstappen zijn eerste twee wereldkampioenschappen won. Waar Fangio zijn titels won in de veertigers en Schumacher vijf van zijn zeven kampioenschappen vierde als dertiger, daar vierde Vettel elk van zijn gewonnen Formule 1-titels als twintiger. Sterker nog: Vettel was pas 26 jaar oud – even oud als Verstappen over ruim negen maanden – toen hij zijn vierde kampioenschap over de streep trok.

Het verval bleek echter groot. Na de vier kampioenschappen werd Vettel in 2014 om zijn oren gereden, mede vanwege onbetrouwbaar materiaal. Hij probeerde het tussen 2015 en 2020 bij Ferrari, om zeker in 2017 en 2018 in de buurt van een vijfde titel te komen. Het mocht echter niet zo zijn voor Vettel, die zodoende is afgezwaaid als viervoudig wereldkampioen.

Lewis Hamilton

2017-2018-2019 (én 2020)

Het vierde en tot dusver laatste lid van de recordreeksenclub is Lewis Hamilton, die evenals de voorgaande drie rijders drie-op-rij direct liet opvolgen met nummer vier. Evenals Schumacher in 1996 moest Hamilton echter in een eerder stadium lijdzaam toezien hoe een derde titel op rij hem door de neus werd geboord. In Hamiltons geval bijzonder sneu: de Brit kwam in 2016 slechts vijf WK-puntjes tekort om zijn twee titels van 2014 en ’15, nummer twee en drie in zijn loopbaan, op te laten volgen met de hattrick.

Die volgde alsnog in 2019. Na twee seizoenen waarin Hamilton het behoorlijk druk had met het afhouden van Ferrari-concurrent Vettel, een strijd die hij tweemaal als beste wist te besluiten, reed de Britse recordkampioen in het daaropvolgende seizoen met schijnbaar gemak naar wereldtitel nummer zes – en dus zijn derde op rij. Enkel van teammaat Valtteri Bottas kreeg Hamilton een beetje tegenstand.

Na de vierde op rij in 2020 dreigde Hamilton ook in 2021 wereldkampioen te worden – en daarmee het recordaantal, dat hij momenteel deelt met Schumacher, te verbreken –, maar een memorabele beslissing van de wedstrijdleider en een daaropvolgende inhaalmanoeuvre van directe concurrent Verstappen stak daar een stokje voor.

Near misses

Waar vier Formule 1-helden recordreeksen plaatsten, daar kwam het tevens een aantal keren voor dat de regerend, tweevoudig wereldkampioen juist moest passen in de strijd voor een derde op rij. Schumacher en Hamilton zijn in hun eigen gevallen bovenvermeld, maar ook Formule 1-legende Ayrton Senna had in het rijtje kunnen staan – ware het niet dat hij in 1989 naar eigen zeggen werd beroofd. In 1992 bleek vervolgens de Williams te snel, waardoor de drie-op-rij ook in een andere combinatie door de gootsteen ging.

Andere Formule 1-grootheden als Jack Brabham, Alain Prost en Fernando Alonso wisten twee titels op rij te winnen, maar moesten passen toen het een derde betrof. Van dat drietal kwam Alonso het dichtste in de buurt: hij moest in 2007 precies één puntje toegeven ten opzichte van wereldkampioen Kimi Räikkönen, anders had de Spanjaard zich bij het clubje van Fangio, Schumacher, Vettel en Hamilton mogen voegen. Is Verstappen in staat om het dit jaar wél te doen?