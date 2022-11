Juan Manuel Fangio is een grootheid binnen de geschiedenis van de Formule 1. De Argentijn was de onbetwiste koning in de begindagen van het officiële wereldkampioenschap in de jaren '50. De racelegende won de titel vijf keer, waarvan vier keer achter elkaar. Het bijzondere was dat hij zijn titels won met verschillende constructeurs: Ferrari, Maserati, Alfa Romeo en Mercedes.

Alle wagens en circuits in die tijd zijn niet te vergelijken met de huidige, want de Formule 1 heeft sinds de oorsprong een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Fangio reed bijvoorbeeld zonder voor -en achtervleugel en de meeste jaren met een motor voorin.

Veel beelden van die tijd en Fangio zijn er niet, maar zo nu en dan duikt er weer iets op. Hieronder prachtige actiebeelden van hem in Monaco.