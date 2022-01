Maserati over mogelijke rentree in Formule 1: "Tijd zal het leren"

Maserati kondigde eerder vandaag aan terug te keren in de autosport door vanaf volgend jaar toe te treden tot de Formule E. Directeur Davide Grasso kreeg bij de bekendmaking meteen de vraag of het Italiaanse merk in de toekomst wellicht ook in andere klasses actief zal zijn, misschien wel de Formule 1. Hij hield zich wat dat betreft op de vlakte: "De tijd zal het leren."

"Wordt er al gespeculeerd over deelname van Maserati aan dat kampioenschap dat onder leiding van mijn goede vriend Stefano Domenicali staat, de Formule 1?", vervolgde Grasso. "We zullen zien. Eerst focussen we ons volledig op de Formule E van mijn andere goede vriend, Alejandro Agag. Dat is al een heel grote stap voor ons."

"De Formule 1 is duidelijk al geruime tijd het toonaangevende kampioenschap voor de autosport. Het is een geweldige competitie en Maserati heeft er in een ver verleden al in gewonnen, ook de titel met Juan Manuel Fangio. Dus deze vraag is zeker op zijn plaats. Alleen kan ik daar op dit moment geen antwoord op geven dat op zijn plaats zou zijn", besluit de Maserati-directeur.

Maserati was van 1950 tot en met 1960 actief in de Formule 1. In 70 Grand Prix-starts wist het merk negen maal te winnen en in 1954 en 1957 veroverde de Italiaanse autofabrikant het coureurskampioenschap, beide keren met Fangio.