Flavio Briatore: "We kunnen het virus niet blijven achtervolgen"

In Nederland zei premier Mark Rutte al dat we met sommige maatregelen moeten leren leven, dat denkt voormalig Formule 1-teambaas Flavio Briatore ook. "Niets zal hetzelfde zijn in de nasleep van de coronaviruspandemie", zo waarschuwt de voormalig teambaas van Renault en Benetton.

Het is volgens de Italiaan 'een ramp voor de hele economie' en dan spreekt hij nog niet over de gezondheidsrisico’s en sterfgevallen. "Over een paar maanden zullen de Chinezen de beste Italiaanse bedrijven overnemen. Het virus zal ons dwingen om onze redenering te veranderen", vertelde Briatore aan Corriere della Sera.

Over de hele wereld zijn sportcompetities uitgesteld, dreigen bedrijven failliet te gaan en zitten mensen thuis door de maatregelen om het coronavirus te beperken en in te dammen. Volgens Briatore moeten we met het virus zien te leven. "We kunnen het virus niet blijven achtervolgen, we moeten ermee leven. We moeten de impact ervan minimaliseren omdat ons leven voor altijd is veranderd. Instellingen zouden met één stem moeten spreken, van politiek tot artsen, om mensen niet te destabiliseren.”

Virus is overschat en we moeten zorgen dat sport niet kapot gaat

Briatore kent de Amerikaanse president Donald Trump goed, maar hij vertelde: “Ik heb al maanden niets van hem gehoord, maar hij - zoals wij, zoals Macron, zoals Johnson - heeft de situatie zeker onderschat. Maar ik denk dat hij herkozen zal worden omdat hij geen serieuze tegenstanders heeft.” Toen Briatore werd gevraagd wat er dan zal veranderen als de golf voorbij is, antwoordde hij: "Niets zal meer hetzelfde zijn."

De Formule 1 is momenteel bezig om de sport te beschermen. Zo zijn er al verschillende maatregelen getroffen, zoals het sluiten van de fabrieken, geen zomerstop om het seizoen nog af te kunnen maken en de reglementen van 2021 doorschuiven naar 2022. Briatore vindt het jammer dat de reglementen naar achter zijn geschoven, omdat hij altijd al zo’n soort reglementenboek wilde. “Ik heb altijd gezegd dat alles wat je niet op de auto kunt zien hetzelfde moet zijn. Hoe meer de auto's op elkaar lijken, hoe meer de beste coureurs naar voren komen en de teams op het middenniveau kunnen concurreren. Het bestedingsplafond moet echter niet worden vastgesteld door een cijfer vast te stellen, maar door regulering - het aantal vleugelveranderingen, het aantal windtunneluren. En de races zouden korter moeten zijn - twee van veertig minuten per weekend.”