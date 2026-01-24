user icon
Briatore vol vertrouwen: "Alpine gaat weer meedoen aan de top"

Briatore vol vertrouwen: "Alpine gaat weer meedoen aan de top"

Na een teleurstellend seizoen waarin Alpine als tiende eindigde in het constructeurskampioenschap, klinkt er plots opvallend veel optimisme vanuit Enstone. Met de presentatie van de nieuwe livery en auto voor 2026 groeit het geloof dat de Franse renstal eindelijk weer stappen vooruit zet.

Volgens Alpine-adviseur Flavio Briatore heeft het team alles in huis om competitief te zijn onder de nieuwe reglementen. De Italiaan is ervan overtuigd dat Alpine zichzelf opnieuw op de kaart kan zetten, mits de basis dit jaar klopt.

'Alpine gaat terug naar de top'

"Ik geloof dat Alpine dit jaar echt terug zal komen in de prestaties. Als de auto slecht is, is dat onze schuld. We hadden geen problemen met het bouwen van deze auto. We hadden het budget", zo laat Briatore aan de BBC weten. Alpine switchte vorig seizoen al vroeg naar de ontwikkeling voor de auto van 2026 en Briatore denkt nog altijd dat dat de goede keuze is. 

'Vorig jaar was behoorlijk zwaar'

Pierre Gasly heeft ook laten weten dat hij erg tevreden is met de auto tot nu toe: "Het is een grote kans voor ons als team. Er zullen veel dingen zijn om te leren en waarschijnlijk aan te passen. We hebben een zeer succesvolle shakedown gehad, wat een geweldige start is. Het waren behoorlijk extreme omstandigheden, maar het ging erg goed, we hebben veel ronden gereden en een eerste indruk gekregen. Een belangrijke mijlpaal voor het komende seizoen."

De Fransman hoopt dat het dit jaar beter gaat dan vorig seizoen: "Vorig jaar was behoorlijk zwaar, maar we hebben ons kunnen verdiepen in het werk dat we deden en dat heeft ons in een veel sterkere positie gebracht." Alle 22 punten die Alpine behaalde kwamen binnen via Gasly. Zowel Jack Doohan als Franco Colapinto wisten geen punten binnen te halen.

Larry Perkins

Posts: 62.725

Moet je eens kijken naar wat die patjepeeër in het verleden allemaal heeft uitgehaald...

  • 1
  • 24 jan 2026 - 18:55
Reacties (11)

  • SFerrari

    Posts: 202

    Het zou toch mooi zijn als die oude baas het weer voor elkaar krijgt. En nee ga niet zeikem over het verleden, dat is geweest en door.

    • + 0
    • 24 jan 2026 - 18:49
    • Larry Perkins

      Posts: 62.724

      Moet je eens kijken naar wat die patjepeeër in het verleden allemaal heeft uitgehaald...

      • + 1
      • 24 jan 2026 - 18:55
    • StevenQ

      Posts: 10.047

      Ik denk dat dit eerder een verkooppraatje is tenzij Flavio weer gaat valsspelen wat hij toch echt op meerdere punten in het verleden heeft gedaan

      • + 1
      • 24 jan 2026 - 19:28
  • elflitso

    Posts: 1.750

    Met Stelantis gaat het zoal niet goed. Dus ik denk dat ze blij zijn als er een koper komt voor Alpine F1 team. Gezien Horner inmiddels wat hedge funds heeft gevonden die hem wel willen steunen. Lijkt mij dat Briatore niet meer is dan de 'makelaar' die dit moet regelen.

    • + 1
    • 24 jan 2026 - 21:20
    • Kampsie

      Posts: 1.560

      Wat heef stellantis hier mee te maken?

      • + 0
      • 24 jan 2026 - 21:40
    • shakedown

      Posts: 1.573

      Idd stellantis heeft er net zoveel mee te maken als de VAG groep. Renault/Nissan

      • + 0
      • 24 jan 2026 - 22:19
    • shakedown

      Posts: 1.573

      Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance is dat. En die staan er prima voor. Net als de stellantis groep. Ze hebben allemaal enorme reserves. Verkoop is nergens voor nodig.

      • + 0
      • 24 jan 2026 - 22:20
    • elflitso

      Posts: 1.750

      @Kampsie, nou Stelantis is wel de firma achter Renault (en vele andere merken). Drie jaar geleden wilden ze al uit de F1 stappen. Dus niet ondenkbaar dat ze nu hun kans zien.

      • + 0
      • 24 jan 2026 - 22:46
    • elflitso

      Posts: 1.750

      @Shakedown, Nissan is zoal geen partner meer van Stelantis. Baasje in Japan is zelfs aangeklaagd en veroordeeld. Daarnaast als je het nieuws een beetje had gevolgd was er een paar maanden geleden een bericht dat Stalantis in zwaar weer zit.

      • + 0
      • 24 jan 2026 - 22:50
  • Flexwing

    Posts: 250

    Ze rijden wel met een mercedes motor dus zou zo maar kunnen.

    • + 0
    • 24 jan 2026 - 21:29
  • AUDI_F1

    Posts: 3.525

    We shall see. Na Australië weten we meer.

    • + 0
    • 24 jan 2026 - 21:35

