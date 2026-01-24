Na een teleurstellend seizoen waarin Alpine als tiende eindigde in het constructeurskampioenschap, klinkt er plots opvallend veel optimisme vanuit Enstone. Met de presentatie van de nieuwe livery en auto voor 2026 groeit het geloof dat de Franse renstal eindelijk weer stappen vooruit zet.

Volgens Alpine-adviseur Flavio Briatore heeft het team alles in huis om competitief te zijn onder de nieuwe reglementen. De Italiaan is ervan overtuigd dat Alpine zichzelf opnieuw op de kaart kan zetten, mits de basis dit jaar klopt.

'Alpine gaat terug naar de top'

"Ik geloof dat Alpine dit jaar echt terug zal komen in de prestaties. Als de auto slecht is, is dat onze schuld. We hadden geen problemen met het bouwen van deze auto. We hadden het budget", zo laat Briatore aan de BBC weten. Alpine switchte vorig seizoen al vroeg naar de ontwikkeling voor de auto van 2026 en Briatore denkt nog altijd dat dat de goede keuze is.

'Vorig jaar was behoorlijk zwaar'

Pierre Gasly heeft ook laten weten dat hij erg tevreden is met de auto tot nu toe: "Het is een grote kans voor ons als team. Er zullen veel dingen zijn om te leren en waarschijnlijk aan te passen. We hebben een zeer succesvolle shakedown gehad, wat een geweldige start is. Het waren behoorlijk extreme omstandigheden, maar het ging erg goed, we hebben veel ronden gereden en een eerste indruk gekregen. Een belangrijke mijlpaal voor het komende seizoen."

De Fransman hoopt dat het dit jaar beter gaat dan vorig seizoen: "Vorig jaar was behoorlijk zwaar, maar we hebben ons kunnen verdiepen in het werk dat we deden en dat heeft ons in een veel sterkere positie gebracht." Alle 22 punten die Alpine behaalde kwamen binnen via Gasly. Zowel Jack Doohan als Franco Colapinto wisten geen punten binnen te halen.