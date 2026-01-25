Flavio Briatore ziet 2026 als hét moment waarop Alpine weer stappen vooruit kan zetten in de Formule 1. De markante Italiaan stelt dat de ingrijpende reglementswijzigingen het Franse team een uitgelezen kans bieden om zich opnieuw te positioneren in het middenveld – of zelfs daarboven.

Tijdens de seizoenspresentatie van Alpine in Barcelona spreekt Briatore van het begin van een nieuwe fase. Volgens de adviseur van het team gaat het niet om zomaar een jaargang, maar om een fundamentele reset die grote gevolgen kan hebben voor de onderlinge krachtsverhoudingen in de sport.

Nieuwe regels, nieuwe kansen voor Alpine

“Dit is het startschot van een nieuw hoofdstuk voor BWT Alpine,” aldus Briatore bij de lancering van de nieuwe bolide. “We werken toe naar een seizoen dat uniek kan worden in de geschiedenis van de Formule 1.” Daarbij wijst hij direct naar de technische revolutie die in 2026 wordt doorgevoerd.

Juist die veranderingen ziet Briatore als een kans. “De nieuwe reglementen betekenen voor ons een schone lei,” stelt hij. “Dat geeft Alpine de mogelijkheid om competitiever te zijn dan in de afgelopen jaren, mits we het goed aanpakken.”

Intensieve voorbereiding met Mercedes

Die ambitie vraagt volgens Briatore om een meedogenloze voorbereiding. In Enstone is de afgelopen maanden keihard gewerkt aan de nieuwe A526, die wordt ontwikkeld in samenwerking met Mercedes. “Het waren zware, intensieve maanden in de fabriek,” vertelt hij. “Samen met Mercedes-AMG bouwen we aan een compleet nieuw pakket, inclusief motor en versnellingsbak. Dat partnerschap geeft veel vertrouwen.”

Toch waarschuwt Briatore voor overhaaste conclusies. “Zulke grote veranderingen zie je zelden in deze sport,” zegt hij. “Ze kunnen alles door elkaar schudden, maar we weten simpelweg nog niet waar we staan. Niet bij de eerste race, en al helemaal niet bij de laatste.”

Ontwikkeling en coureurs maken het verschil

Volgens Briatore zal vooral de leercurve doorslaggevend zijn. “Ontwikkeling wordt cruciaal,” benadrukt hij. “Hoe snel we begrijpen hoe we het totale pakket op elk circuit optimaal benutten, zal bepalen hoe succesvol we zijn. Dit is een lang traject, maar wel een dat we met volle overtuiging aangaan.”

Tot slot spreekt Briatore zijn vertrouwen uit in zijn rijders. “Pierre en Franco barsten van de honger,” besluit hij. “Vorig seizoen was zwaar voor iedereen, zeker voor hen. Het is nu aan ons om hen een auto te geven waarmee ze hun kwaliteiten kunnen laten zien op de plekken waar ze thuishoren.”