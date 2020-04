'Formule 1-debuut zou angstaanjagende ervaring moeten zijn'

Oud Formule 1-coureur Karun Chandhok is geen fan van de huidige Formule 1-bolides. De voorbije jaren heeft de leiding van de koningsklasse van de autosport telkens downforce toegevoegd om een toename van het minimumgewicht te compenseren. Het resultaat? Auto's die vliegensvlug door de bochten kunnen, maar soms ook een beetje log ogen vanwege hun gewicht.

Her en der sneuvelen wel ronderecords, maar het gevoel is anders dan aan het begin van dit millennium. Een goede graadmeter voor de wagens is hoe zwaar het voor rookies is om de sprong richting de Formule 1 te wagen. Chandhok bespeurt wat dat betreft een slechte tendens. "De Formule 1 moet een ongelooflijke ervaring zijn voor coureurs."

"Met alle respect voor Lando Norris, George Russell en Alexander Albon - want het zijn goede coureurs en ze hebben het in hun debuutjaar goed gedaan - maar het zou voor hen niet mogelijk moeten zijn om in zo'n auto te springen en slechts drie tienden toe te geven op ervaren rijders. De Formule 1 moet voor debutanten een angstaanjagende ervaring zijn."

"Ik was optimistisch voor 2021, maar de nieuwe regels zijn al uitgesteld tot 2022. De nieuwe reglementen kunnen mij niet snel genoeg komen. De Formule 1 is toe aan een reset en aan auto's waarmee je beter kunt racen. De auto's uit 2011 waren zo wendbaar. Ik heb in de Mercedes uit 2019 gereden en je voelt het gewicht. Het leek wel een sportscar."

In het debuutjaar van Chandhok in 2010 bedroeg het minimumgewicht 610 kilo. "Inmiddels zitten we op 745 kilo", vervolgt hij tegenover Racefans.net. "100 kilo meer of minder scheelt vijf seconden in rondetijd. We hebben de hybride motoren, de bredere banden en meer downforce om dat teniet te doen, maar persoonlijk ben ik geen fan van de richting die ze zijn ingeslagen."