Nicholas Latifi bedroefd en begripvol over uitstel thuisrace

Williams-coureur Nicholas Latifi zal langer geduld op moeten brengen voor zijn officiële Formule 1-debuut. Zijn eerste Grand Prix laat nog op zich wachten nu de eerste negen races van het seizoen 2020 zijn uitgesteld of geannuleerd. Het laatste evenement dat pas op de plaats heeft moeten maken, is de Canadese Grand Prix. Toevallig de thuisrace van Latifi.

De debutant heeft begrip voor de beslissing om de race uit te stellen, al stemt het hem ook verdrietig. Latifi: "Natuurlijk ben ik bedroefd dat het langer duurt voordat ik de kans krijg om mijn thuisrace te rijden. Maar gezien het feit dat de maatregelen om het coronavirus te beteugelen zijn aangescherpt, met festivals die zijn uitgesteld of afgelast, was dit onvermijdelijk."

"We hadden wat leuke dingen in gedachten voor de Grand Prix van Canada. Die worden op de lange baan geschoven. Het is niet anders. Ik hou mijn vingers gekruist dat de Canadese Grand Prix ergens dit jaar alsnog plaats kan vinden. Voor nu ben ik gefocust op mijn voorbereiding om honderd procent gereed te zijn voor het moment dat we weer kunnen racen."