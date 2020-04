Nieuwe reglementen vooralsnog niet uitgesteld tot 2023

De introductie van de ingrijpende reglementswijzigingen die gepland stond voor 2021 en reeds is verschoven naar 2022, wordt vooralsnog niet verder uitgesteld naar 2023. Dat meldt Andrew Benson van BBC Sport. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner drong eerder aan op verder uitstel om de ontwikkelingskosten voor de nieuwe bolides niet in 2021 te leggen.

Hij kreeg echter geen bijval van Jean Todt, voorzitter van de internationale autosportbond FIA. De Fransman ziet er vooralsnog de noodzaak niet van in. In de zomer komt het onderwerp weer ter sprake. Op dit moment zijn er meer urgentere zaken waar de FIA en de Formule 1 zich op willen focussen, zoals het terugdringen van de kosten en het bijstaan van de teams die financieel in de problemen komen door de coronacrisis.

Racen zonder publiek

Er is nog geen duidelijkheid over wanneer de Formule 1 weer aan racen toekomt. Op dit moment houdt het coronavirus de wereld nog in zijn greep en dat zorgt voor een onzekere situatie. De leiding van de koningsklasse van de autosport overweegt inmiddels serieus om Grands Prix zonder publiek te houden.

Op die manier gebeurt er in elk geval weer iets en kan de Formule 1 inkomsten uit televisierechten opstrijken. De hoop is dat de situatie in Europa de komende weken dusdanig verbetert dat er ruimte ontstaat om in juli en augustus races achter gesloten deuren af te werken. Het doorgaan van de Canadese Grand Prix op 14 juni lijkt een utopie.