Teams willen nieuwe reglementen uitstellen tot 2023

De ingrijpend nieuwe reglementen voor de Formule 1 worden waarschijnlijk met nog een jaar uitgesteld. Dat valt op te maken uit de woorden van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner tegenover de BBC. Eigenlijk was het de bedoeling om in 2021 nieuwe regels te introduceren, maar om geen onnodige ontwikkelingskosten te maken in tijden waarin de inkomsten opdrogen is besloten die introductie te verschuiven naar 2022.

Als het aan de teams ligt, komt daar nog een jaartje bij. Horner legt uit: "Het meest fundamentele en belangrijkste op dit moment is het wegnemen van de noodzaak om geld uit te geven om competitief te kunnen zijn. Dus bevriezen we de ontwikkeling van bepaalde delen van de auto. Over de monocoque zijn we het al eens en we kijken naar de voorwielophanging, de wielen, de interne onderdelen van de versnellingsbak, ga zo maar door. Ik schat dat zo'n 60 procent van de ontwikkeling van de wagens wordt bevroren."

"We zijn ook in gesprek om de nieuwe reglementen nog een jaar later van kracht te laten gaan. In mijn ogen zou het totaal onverantwoord zijn om de last van ontwikkelingskosten voor compleet nieuwe bolides in 2021 te moeten dragen. De teams zijn wel akkoord met het verplaatsen van deze uitgaves naar 2022 en een introductie van de nieuwe regels in 2023, maar de internationale autosportbond FIA moet dat nog bekrachtigen."

"Het is van belang om nu stabiliteit na te streven. We weten dat veranderingen gepaard gaan met oplopende kosten. Een stabiele omgeving waarin zoveel mogelijk hetzelfde blijft is de meest verantwoorde manier om de kosten onder controle te houden."