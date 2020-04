Cyril Abiteboul stelt vragen over 'gekopieerde' Racing Point

Het team van Racing Point heeft met de auto voor dit jaar, de RP20, veel stof doen opwaaien. Volgens de concurrentie is de wagen van de renstal - die volgend jaar als Aston Martin door het leven gaat - niets meer of minder dan een roze geverfde Mercedes. Racing Point bezweert dat ze de 2019-bolide van Mercedes aan de hand van foto's zo goed mogelijk hebben proberen na te maken.

Ze draaien er in elk geval niet omheen waar de inspiratie voor de RP20 vandaan kwam, concludeert ook Renault-teambaas Cyril Abiteboul tegenover Canal Plus. "Het valt me op dat ze er openlijk voor uitkomen dat de wagen gekopieerd is. Het is bij mijn weten de eerste keer dat iemand dat toegeeft, in elk geval in mijn jaren in de Formule 1. Je kan het vergelijken met een kunstenaar die iemand anders werk vervalst en daar vervolgens nog trots op is."

Toch roept de werkwijze van Racing Point bij Abiteboul vooral vragen op. "Ze hebben ongetwijfeld goede fotografen in dienst. De vraag is of het mogelijk is om zulke complex geëngineerde oplossingen zo accuraat na te maken aan de hand van informatie die vrij toegankelijk is. De auto van Racing Point functioneert immers goed. Ik ga verder niet op dit idee in, maar we blijven deze vragen wel stellen."