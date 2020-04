Lawrence Stroll: "Aston Martin hoort in de Formule 1"

De kogel is nu definitief door de kerk, Racing Point gaat vanaf volgend seizoen door het leven als Aston Martin F1. Daar zijn de aandeelhouders van het team deze week akkoord mee gegaan. De naamswijziging maakt onderdeel uit van de plannen van Lawrence Stroll, de schatrijke vader van coureur Lance Stroll die eerder met een consortium de overname van Aston Martin afrondde. De Canadese zakenman vindt dat het Britse merk thuishoort in de Formule 1.

Het is de afgelopen maanden snel gegaan, maar je zult verguld zijn dat het proces nu formeel is afgerond?

Lawrence Stroll: "Het proces om in dit prachtige automerk te investeren vergt al maanden al mijn aandacht en energie. Er zijn zeker slapeloze nachten geweest. Tegelijkertijd is dit een van de meest opwindende deals waar ik bij betrokken ben geweest. Auto's vormen mijn passie en Aston Martin heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart gehad. Dat we nu kunnen aankondigen dat alles rond is, is een enorm voorrecht en een van de trotste momenten uit mijn carrière. Nu het papierwerk klaar is kan ik me richten op het implementeren van een strategie om dit fantastische merk nog succesvoller te maken."

De Formule 1 maakt een belangrijk deel uit van die strategie en Racing Point gaat vanaf volgend seizoen door het leven als Aston Martin F1 Team.

Stroll: "Een merk met het erfgoed en de historie van Aston Martin hoort in de Formule 1. Dit is de meest opwindende ontwikkeling uit de recente geschiedenis van de koningsklasse van de autosport. Ik kan geen betere naam voor een Formule 1-team bedenken. In onze strategie vormt de Formule 1 een belangrijke pilaar voor de globale marketing. Het omdopen van Racing Point tot Aston Martin is dan ook niet meer dan logisch. Aston Martin is al jaren succesvol in andere takken van autosport, maar wij hadden de kans om een fabrieksteam in de Formule 1 op te zetten en die hebben we gegrepen. De wereldwijde aandacht voor de sport is ongeëvenaard en dit enorme bereik zullen we benutten om Aston Martin in belangrijke markten te promoten."

Het gebruiken van Formule 1-technologie voor straatauto's van Aston Martin behoort ook tot de plannen, toch?

Stroll: "Dat is inderdaad een ander belangrijk onderdeel van onze strategie. Niet alleen helpt de Formule 1 om het merk op te tillen, het biedt ook mogelijkheden voor een technologische kruisbestuiving. Ik ben reuze benieuwd welke technologische vondsten doordruppelen vanuit de Formule 1 naar de straatauto-divisie. Dit is met name van belang voor de mid-engine wagens die we in de toekomst willen introduceren. Die samenwerking zal er zeker komen om ervoor te zorgen dat de straatauto's voorzien zijn van het DNA van onze successen op de circuits."

Wat gaat er de komende twaalf maanden veranderen bij het team?

Stroll: "De mannen en vrouwen die bij Racing Point werkzaam zijn, hebben racen in hun bloed. Hun vastberadenheid en geestdrift zijn belangrijke redenen waarom ik in het team geïnvesteerd heb. Na 30 jaar verdienen ze de kans om een legendarisch merk te vertegenwoordigen. We blijven in het team investeren om de benodigde middelen beschikbaar te stellen en daar zullen we dit jaar als Racing Point al de vruchten van plukken. De naam Aston Martin gaat gepaard met extra druk en hogere verwachtingen. We moeten vanaf het begin competitief zijn. Ik twijfel er echter niet aan dat het team in Silverstone die uitdaging aankan en de naam Aston Martin eer aan zal doen."

Momenteel heeft het coronavirus de wereld in zijn greep. Welke impact heeft dat op de plannen voor 2021?

Stroll: "Er is volgens mij geen enkel aspect van het leven dat niet getroffen wordt door deze verschrikkelijke pandemie. De racewereld doet in elk geval zijn best om zich zo goed mogelijk aan te passen aan de moeilijke omstandigheden. Voor racers is het frustrerend om niet te kunnen racen, maar we hebben allemaal begrip voor de maatregelen. We hebben oog voor het grotere geheel en blijven thuis. Het team is betrokken bij Project Pitlane voor de ontwikkeling en productie van beademingsapparatuur. In de tussentijd vertrouwen we op videobellen om onze plannen voor 2020 en 2021 verder vorm te geven. Ik ben toegewijd aan de Formule 1 met een visie voor de lange termijn. Het oponthoud door het virus is slechts een tijdelijke pauze in deze reis."