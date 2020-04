'Formule 1-teams bijna rond om reglementen nog een jaar uit te stellen'

De hele wereldeconomie verkeert in een zware tijd. Het coronavirus zorgt voor veel onzekerheid, wat weer zorgt voor zakkende beurzen. Ook de waarde van de aandelen van de Formule 1, die werden volgens Forbes ruim 40 procent minder waard, zakt snel.

Voor Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1, kan dit een moment zijn om de sport te verkopen. De Amerikanen hebben momenteel hoge schulden, daar hebben de dalende koersen geen positief effect op.

Red Bull-teammanager Christian Horner is van mening dat Liberty de crisis zal doorstaan. Aanvankelijk was men bang dat de kleinste teams de crisis niet zouden overleven, maar nu zijn er zorgen over de fabrikanten, sponsors en circuits - en over de hele sport. Voor de teams is er namelijk een noodpotje beschikbaar. "Om eerlijk te zijn, de Liberty-structuur is behoorlijk gecompliceerd", vertelde Red Bull-teambaas Christian Horner aan de BBC. "En je kunt je alleen maar voorstellen dat Live Nation, de eigenaar, ook een klap krijgt op de evenementenbusiness.”

Horner is niet bang, want de eigenaren hebben volgens de Brit genoeg geld. "Ze hebben ook diepe zakken. En ze hebben hier altijd een langetermijnvisie op gehad. Ik denk dat ze zullen doen wat nodig is om de sport voort te zetten”, voegde Horner toe.

'Reglementen met nog een jaar uitgesteld'

De Formule 1 neemt wel maatregelen. Onder andere worden de 2021-reglementen uitgesteld naar 2022. Ook wordt overwogen om het budgetplafond nog verder te verlagen dan 175 miljoen dollar. Horner zegt dat de teams ook denken aan het bevriezen van niet alleen de motor in 2020 voor 2021, maar ook van andere onderdelen, waaronder de ophanging, versnellingsbak en "60 procent" van de auto in totaal.

McLaren zou een uitzondering zijn, omdat die van motorleverancier wisselt. Daarom moet het Britse team haar auto ombouwen. "We hebben het ook over het terugdringen van de nieuwe regelgeving met nog een jaar, omdat het in mijn ogen totaal onverantwoord zou zijn om de ontwikkelingskosten in 2021 te dragen. Er lijkt redelijke overeenstemming te zijn, maar het moet door de FIA worden geratificeerd om die ontwikkelingskosten terug te dringen tot 2022 voor introductie in het 2023-seizoen.”