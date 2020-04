Stefano Domenicali: "Alle belanghebbenden in de Formule 1 moeten zware economische offers brengen"

Het Formule 1-seizoen van 2020 staat flink op de kop. Volgens Stefano Domenicali gaat de wereldwijde pandemie zorgen voor veel veranderingen in de Formule 1. Dat is de voorspelling van de voormalig Ferrari-teambaas, die aan het Italiaanse Autosprint vertelde dat de sport is gestopt om prioriteit te geven aan gezondheid.

Het Formule 1-seizoen zal niet zomaar van start gaan. "Om het kampioenschap te starten, heb je de toestemming nodig van landen die zich nu in een noodsituatie bevinden", zei de huidige CEO van Lamborghini.

Formule 1 zal zichzelf redden

En door de onbekende duur van die lockdown-periode bestaat de vrees dat teams - zowel grote als kleine - mogelijk niet overleven. Helmut Marko bevestigde eerder al dat er een noodbudget is voor dit soort gevallen. Hierdoor zullen de teams niet in financiële problemen komen. Domenicali: "Het wordt onvermijdelijk een overgangsjaar waarin alle belanghebbenden - grote en kleine teams, teameigenaren, coureurs, organisatoren, televisierechtenhouders - zware economische offers zullen moeten brengen, zodat het systeem zichzelf kan redden.”

Formule 1-teams zijn vooral bezig om te zorgen dat het virus indampt. Dit doen de in Engeland gevestigde teams middels de ontwikkeling van beademingsapparatuur en de Italiaanse teams met het sponsoren van ambulances. Tot dusver hebben de teams de politiek terzijde geschoven en zijn ze akkoord gegaan met een reeks praktische maatregelen om de pandemie te doorbreken.

2021 budgetplafond in twijfel getrokken

In 2021 zullen nu de eigenlijk voor 2020 geplande regelementen van start gaan. Maar het Italiaanse Corriere della Sera beweert dat Ferrari de wijsheid in twijfel trekt om het budgetlimiet van 175 miljoen dollar voor 2021 mogelijk nog verder te verlagen, met als argument dat dit banen zal kosten. "Het argument van Ferrari lijkt te worden ondersteund door Red Bull Racing, maar minder door Mercedes, dat wordt geleid door een moederbedrijf in moeilijkheden", aldus het artikel van Daniele Sparisci en Giorgio Terruzzi.

Ze legden uit dat het ontslaan van personeel 'gemakkelijker' is voor de Britse teams dan voor Ferrari. De Italianen zullen dus alle handen aan boord moeten houden. Als het budgetplafond nog verder omlaag wordt gedrukt, kunnen de kleinere teams hier meer voordeel uithalen.