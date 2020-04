Silverstone neemt eind april besluit over Britse Grand Prix

De organisatie van de Grand Prix van Groot-Brittannië neemt eind deze maand de beslissing of de race gewoon op 19 juli door kan gaan zoals gepland. Het evenement is net als veel andere evenementen twijfelachtig als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.

De promotor van de Britse Grand Prix bracht vandaag een verklaring naar buiten. Daarin staat: "Silverstone staat continu in contact met de Formule 1 met betrekking tot de wereldwijde situatie en samen onderzoeken we of doorgaan van de Grand Prix van Groot-Brittannië op 19 juli haalbaar is."

"We zijn ervan op de hoogte dat andere organisatoren reeds knopen hebben doorgehakt over hun evenementen in juli, maar we willen benadrukken dat de logistieke vraagstukken en de gemaakte afspraken van die evenementen verschillen van de afwegingen die wij maken.

"Onze tijdlijn geeft ons tot eind april de mogelijkheid om een besluit te nemen. Daarbij staat de veiligheid van de fans, onze collega's en de Formule 1-gemeenschap als geheel voorop. We blijven daarom in gesprek met de betrokken autoriteiten."

De Britse Grand Prix is een van de twee Grands Prix die sinds de start van het officiële Formule 1-kampioenschap in 1950 jaarlijks op de kalender heeft gestaan. De Grand Prix van Italië is de andere race die elk jaar van de partij is geweest tot nu toe.