Vasseur: "Fabrieken blijven wellicht langer gesloten"

De naar voren gehaalde verplichte 'shutdown' voor de Formule 1-teams duurt mogelijk langer dan de huidige drie weken. Normaal gesproken gaan de fabrieken in de zomerstop in augustus twee weken dicht, maar door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus is dat naar voren gehaald.

Vooralsnog gaat het om een periode van drie weken, maar de ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als de situatie niet snel verbetert, behoort een verlenging van de shutdown tot de mogelijkheden. Dat laat Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur aan Blick weten. "Afhankelijk van hoe het zich ontvouwt in Engeland, Italië of waar dan ook, kunnen we de shutdown verlengen."

"De wereld draait niet om de Formule 1. We zijn niet bijzonder nuttig voor de gemeenschap, om precies te zijn. De Formule 1 moet zich in de huidige situatie bescheiden en kalm opstellen. Zolang mensen overal nog besmet raken met een dodelijk virus is het niet gepast om met auto's rondjes te gaan rijden."