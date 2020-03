Red Bull wilde rijders het coronavirus op laten lopen

Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko heeft in gesprek met de Oostenrijkse zender ORF toegegeven dat hij overwoog om een 'corona-kamp' te organiseren; een soort trainingskamp waar de rijders van de verschillende Red Bull-teams samen zouden komen en dan bewust besmet zouden raken met het coronavirus. Het klinkt bizar, maar Marko bezweert dat het niet om een vervroegde 1 april-grap gaat.

De 76-jarige Oostenrijker legt uit: "We hebben vier Formule 1-coureurs en acht tot tien talenten in de opleiding. Het idee was om een trainingskamp te beleggen om deze tijd samen te overbruggen. En het was natuurlijk ideaal geweest als de rijders dan besmet zouden raken met het virus. Het zijn allemaal sterke jongemannen in goede gezondheid. Als ze het virus hadden gehad, dan zouden ze vervolgens gewapend zijn voor een loodzwaar kampioenschap, wanneer dat van start mag gaan."

Een bijzonder plan, om het zacht uit de drukken. Marko besprak het idee in besloten kring. De coureurs voelden er echter niets voor en dat valt te begrijpen. "Laten we het zo zeggen, het viel niet in goede aarde", grijnsde Marko. Eerder had hij zich al laten ontglippen dat vooral Max Verstappen zich zorgen maakte over de uitbraak van het coronavirus.

Marko beweerde eerder deze week dat hij zelf het virus reeds in februari gehad heeft.