Helmut Marko vermoedt dat hij het coronavirus heeft gehad

Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko heeft in navolging van oud-teambaas Flavio Briatore aangegeven sterk het vermoeden te hebben dat hij besmet is geweest met het coronavirus. De Oostenrijker heeft zich niet laten testen, maar gezien de huidige ontwikkelingen in de wereld trekt hij zijn eigen conclusies.

Marko onthulde aan F1-insider.com: "Halverwege februari had ik een zware verkoudheid met een vervelende hoest. Ik heb daar ongeveer tien dagen echt last van gehad, wat voor mijn doen ongebruikelijk lang was. Met de wetenschap van nu ben ik er vrijwel zeker van dat ik toen het coronavirus gehad moet hebben."

Dat zou ook de oorzaak zijn dat hij later, op reis naar of in Australië, niet besmet is geraakt. Marko had het virus immers reeds gehad en zou daardoor immuun zijn. "In mijn ogen was het vliegveld van Dubai een echte corona-hotspot en daar ben ik overgestapt op mijn vlucht naar Melbourne. Dit toont aan dat oudere mensen dit virus ook kunnen overleven. Het is belangrijk om minder paniekerig te doen en deze pandemie meer rationeel te benaderen."

'Voelt als oorlog'

"Ik ben fitter dan ooit", vervolgt hij. "Ik maak mijn hoofd vrij in het bos, dat is precies wat je nodig hebt met alle gekkigheid in de wereld op dit moment. Er gelden extreme beperkingen in Graz, waar ik woon. Het publieke leven is compleet tot stilstand gekomen. Ik heb vier hotels en de bijbehorende bars moeten sluiten, en nu nemen we maatregelen om eventueel als kliniek ingezet te worden. Dat neemt de angst onder de mensen echter niet weg. Het voelt als een oorlog."