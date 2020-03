Ricciardo en Hulkenberg zijn het met elkaar eens: "Niet klagen, want nu hebben we echt vrije tijd"

Nico Hulkenberg, die zijn Formule 1-stoeltje bij het team van Renault verloor aan Esteban Ocon, probeert het meeste uit zijn quarantaine te halen. De Duitser heeft nog geen enkele race gereden dit jaar, op een online esports-race na. Door het coronavirus kan hij zijn appartement lastig verlaten.

Avondklok Duitsland

Toch probeert Hulkenberg de goede moed erin te houden. Hij kan veel aan zijn conditie werken en krachttraining is ook geen probleem. "Tot dusver met de avondklok hier kan ik nog steeds hardlopen en buiten fit blijven", vertelde hij de krant Bild.

De coureur heeft weinig geplande evenementen of sponsorafspraken, dus kan hij zijn tijd besteden om tot zichzelf te komen. "Ik heb ook het gevoel dat ik meer tijd heb voor andere dingen, zoals koken, rondhangen op het balkon of telefoneren met mensen die ik lange tijd niet heb gezien. Ik ben afgelopen weekend voor het eerst betrokken geweest bij een paar F1 esports-races, wat leuk was, maar het heeft relatief weinig te maken met echt racen."

De 32-jarige Duitser laat duidelijk merken wat hij van de online races vindt, maar klagen heeft daarover geen zin. "Klagen helpt nu niet. We moeten er allemaal het beste van maken."

Daniel Ricciardo als boer

Hulkenbergs ex-teamgenoot Daniel Ricciardo werkt momenteel op de familieboerderij in Perth. De Australiër zei dat hij een beetje verdrietig is over de onzekerheid van de 2020-kalender. “Ik weet echt niet waar we zijn, en het doet een beetje pijn. De realiteit begint langzaam in te zakken."

Ricciardo probeert echter ook vrolijk te blijven en dringt erop aan: "We klagen altijd dat we zo weinig tijd hebben voor andere dingen. Nu hebben we echt tijd."