Perez en Stroll beschikbaar voor virtuele Grands Prix

Racing Point-coureurs Sergio Perez en Lance Stroll zijn van plan om zich beschikbaar te stellen voor de virtuele Grands Prix die de komende weken in plaats van de echte races verreden worden. De primeur voltrok zich afgelopen zondag met de Grand Prix van Bahrein in het spel F1 2019 van Codemasters. Daaraan namen slechts twee rijders uit het huidige veld deel.

De kans is echter groot dat Perez en Stroll zich bij een van de volgende edities zullen voegen bij McLaren-rijder Lando Norris en Williams-coureur Nicholas Latifi. Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer: "Zodra het veilig is zullen we weer echt gaan racen. In de tussentijd zijn er leuke alternatieven op poten gezet, zoals de Formule 1 esports-competitie. Onze coureurs zullen de komende weken ook aan die online evenementen mee gaan doen."

Ondertussen is de fabriek van Racing Point gesloten vanwege de lockdown in Groot-Brittannië en de verplichte shutdown in de Formule 1. Szafnauer vervolgt: "In het kader van de nieuwste richtlijnen van de Britse regering hebben we woensdagavond de deuren van de fabriek dicht gedaan. Die deuren zullen minstens drie weken gesloten blijven."

"Zoals het er nu voor staat - en het is belangrijk om dat te benadrukken in een situatie die continu verandert - zullen we op donderdag 16 april weer aan de slag gaan. We hebben de voorbije weken ook hard gewerkt om iedereen die vanuit huis kan werken van het materiaal te voorzien die ze nodig hadden om thuis een kantoortje op te zetten."

