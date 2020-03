Wegvallen Monaco stemt Daniel Ricciardo verdrietig

Hoe de Formule 1-kalender voor 2020 er ook uit komt te zien, één ding is zeker en dat is dat er dit jaar geen Grand Prix in de straten van Monaco zal plaatsvinden. Voor het eerst sinds 1954 zal het prinsdom geen gastheer zijn voor een ronde in de koningsklasse van de autosport. En dat doet best een beetje pijn bij Renault-coureur Daniel Ricciardo.

De Australiër schreef de Monegaskische Grand Prix in 2018 op zijn naam. Ricciardo houdt van het krappe stratencircuit en betreurt dat er dit jaar niet geracet wordt. "Ik ben niet voortdurend rondjes aan het rijden in mijn hoofd, want niemand weet waar het seizoen van start zal gaan. Ik bekeek gisteren onboard-beelden van Monaco en die stemden me wel verdrietig."

"Elke gemiste race doet pijn. Australië bijvoorbeeld, voor eigen publiek en dan vlak voordat we de baan op mogen alsnog een afgelasting. Maar Monaco was wel echt even slikken, dat evenement ga ik zeker missen. Het besef dat we daar niet zullen racen dit jaar daalt steeds meer in."

Chaos in de eerste bocht

Het is voor fans, volgers én coureurs wachten op definitieve beslissingen over de start van het seizoen. En als het dan zover is, dan zullen de rijders bij de eerste race na de start als wilde stieren op de eerste bocht afstormen. Althans, dat verwacht Ricciardo.

"Dat wordt intens. De kwalificatie is wel het laatste waar ik nu aan denk, want ik verwacht dat het in de eerste bocht echt chaos wordt. Ik bekijk het allemaal van een afstandje en dan ga ik na de eerste ronde aan de leiding. Ook al kwalificeer ik me op pole position, dan start ik wel vrijwillig als laatste!", grapt de Australiër.