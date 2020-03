Grand Prix Monaco gaat helemaal niet meer door

De vraag die iedereen bezig houdt is wanneer de start van het Formule 1-seizoen gemaakt zal worden. De bedoeling was om het eerste Grand Prix-weekend gewoon te starten, maar doordat op het laatste moment de Australische Grand Prix werd afgelast is het begin van 2020 voorlopig uitgesteld.

De Grands Prix van Nederland, Spanje en Monaco werden een aantal uur geleden officieel uitgesteld. Even later maakte de organisatie van de Grand Prix van de laatstgenoemde bekend dat de Grand Prix helemaal niet meer verreden word. Voor het eerst sinds 1954 gaat de race in het prinsendom niet door. De Grand Prix van Monaco is een race die voor veel Formule 1-fans hoog op het lijstje staat.

Eerder maakte de Formule 1 al bekend dat de races in Bahrein, Vietnam en China niet doorgaan. Dit bekent dat we pas van start gaan met het nieuwe seizoen in juni. De organisatoren van de Grand Prix van Monaco kwamen met de volgende verklaring: