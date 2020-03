Magnussen: "18 races in zes maanden is gekkenwerk"

De Formule 1 en iedereen die daarin werkzaam is kan zijn borst natmaken als de plannen van Liberty Media om vanaf juni een seizoen bestaande uit vijftien tot achttien races af te werken realiteit worden. Dat is de mening van Haas F1 Team-coureur Kevin Magnussen. De Deen is benieuwd hoe de leiding van de Formule 1 al die Grands Prix in zo'n kort tijdsbestek denkt te kunnen proppen.

Magnussen ziet een dergelijk druk schema best zitten, al zal het veel van het personeel en de rijders in de koningsklasse van de autosport vergen. "18 races in zes maanden is eigenlijk gekkenwerk", laat hij aan Viasat weten. "Maar als het zo is, dan is het zo en dan zien we onze families weer met de Kerst. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar het wordt wel een enorme opgave."

Als mogelijke oplossingen komen tweedaagse Grand Prix-weekenden of zelfs twee races per weekend naar voren. Magnussen: "Misschien is dat wel cool om een keer te proberen. Hoe dan ook, we willen gewoon graag zo snel mogelijk weer gaan racen."

'Het wordt zwaar'

Oud-coureur Mika Salo denkt dat er voor de Formule 1-leiding een ander argument voor dit aantal races in het spel is. "Ik geloof dat ze geen andere keus hebben. De coureurs hebben contracten om te racen en Liberty mag het seizoen invullen zoals zij dat willen. Ze hebben afgesproken 22 races te rijden en ze gaan er alles aan doen om er zoveel mogelijk te doen. Iedereen zal zich moeten aanpassen. Het wordt zwaar, maar nu hebben ze allemaal vrij en van die tijd moeten ze dan maar gebruikmaken om goed uitgerust aan het seizoen te beginnen", aldus de Fin tegenover C More.