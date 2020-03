McLaren-personeel uit quarantaine en terug naar huis

De zestien medewerkers van McLaren die in de aanloop naar de Australische Grand Prix in Melbourne in quarantaine zijn geplaatst mogen deze week weer naar huis. Dat heeft teambaas Andreas Seidl laten weten.

De groep had contact gehad met het teamlid van McLaren dat in Australië positief getest was op het coronavirus. Die positieve test zorgde ervoor dat de Britse renstal zich terugtrok voor de seizoensopener, waarna de Grand Prix helemaal werd afgelast.

Seidl: "Het gaat goed met het personeel dat in quarantaine moest. Ik ben een paar dagen bij hen gebleven en een deel van de directie is daar nog steeds om hen te ondersteunen. Alle teamleden die uit voorzorg zijn getest hebben het virus niet, dus dat is fantastisch nieuws. Degene die positief getest was, voelt zich al beter en we kijken ernaar uit om iedereen deze week weer in Groot-Brittannië te verwelkomen."

McLaren heeft gisteren de deuren van de fabriek in Woking dicht gedaan voor de verplichte 'shutdown' van drie weken. Normaal gesproken vindt die shutdown in de zomer plaats, maar de Formule 1 heeft die naar voren geschoven om ruimte te creëren om in augustus een aantal van de uitgestelde races in te halen.