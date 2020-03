Officieel: Grand Prix van Australië toch afgelast door coronavirus

De Grand Prix van Australië zal na lang overleggen en wachten, toch niet van start gaan. Het weekend leek nu toch officieel van start te gaan, maar door de snelle uitbraak van het virus is de eerste Grand Prix van 2020 afgeblazen. Het raceweekend in Melbourne was de eerste race van het 2020-seizoen. Veel mensen kijken hier naar uit, omdat hier de echte snelheid van de bolides wordt getoond.

Stemming teams

Vannacht hebben de Formule 1-teams bij elkaar gezeten en is er gestemd wie er wil racen en wie niet. McLaren had al gezegd niet te gaan racen, en werd gevolgd door Mercedes, Ferrari, Renault, Williams en Alfa Romeo. Haas wilde racen, maar mocht niet ermee instemmen van haar motorpartner Ferrari. Daarnaast wilden ook Racing Point, AlphaTauri en Red Bull Racing van start gaan.

De FIA had minimaal 12 auto's nodig om te kunnen starten, maar met slechts 4 teams kunnen ze de race nu officieel, vermoedelijk zonder al te veel financiële consequenties afblazen.

Er zijn inmiddels ook meerdere coureurs huiswaarts vertrokken.

Er werden coronatests uitgevoerd in de paddock onder het personeel, daar kwam naar boven dat bij het team van McLaren minstens één positieve test uit het laboratorium kwam. Het team uit Woking besloot daarom per direct uit het raceweekend te stappen. Eerder werden er al vijf leden in quarantaine gezet vanwege het virus.

Het news in australie net pic.twitter.com/SWegQDa9fO — Olav Mol (@Olav_Mol) March 12, 2020

Puinhoop op racekalender

Het 2020-seizoen krijgt dan wel een aardige klapper. Na China en waarschijnlijk Vietnam en Bahrein zonder publiek, gaat Zandvoort in de eerste week van mei de eerste of tweede race van het seizoen worden. Het is nog nooit voorgekomen dat er zoveel races in één seizoen werden gecanceld of zonder publiek werden verreden.

Geen fans welkom in Melbourne

De organisatie van de Grand Prix van Australië heeft bekend gemaakt dat de race door zal gaan maar fans niet welkom zijn. Net als de Grand Prix van Bahrein gaat de eerste race van het seizoen 2020 dus van start, zonder toeschouwers op de tribunes.

Ah. AGPC just announced race goes on but no spectators. #f1 — Damon Hill (@HillF1) March 12, 2020

23:40

Renault trekt zich ook terug

Terwijl Christian Horner en Helmut Marko van Red Bull Racing op het circuit arriveren, krijgen wij te horen dat Renault zich ook terug heeft getrokken. Dit past in de lijn die teambaas Cyril Abiteboul afgelopen dagen verkondigde.

Ook gaan er verhalen dat Mercedes en Ferrari hetzelfde zouden gaan doen. Beide teams willen of kunnen niet racen. Dit zorgt voor een unieke situatie en alle scenario's zijn nog steeds mogelijk. Officieel hebben 20 wagens de technische keuring ondergaan, waardoor zij voldoen aan het reglement. Doordat McLaren, Ferrari, Mercedes en Renault niet van start zouden gaan blijven er 12 wagens over, die het weekend zouden rijden.

De vraag is hoe de FIA en FOM hiermee om zouden gaan. Worden de punten zondag gewoon verdeeld, gehalveerd of wordt Australië gezien als een race die niet meetelt voor het kampioenschap?



Een ander hardnekkig gerucht is dat Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel samen in een vliegtuig zijn gestapt en al vertrokken zijn uit Melbourne.

Christian Horner et Helmut Marko arrivent dans le paddock de Melbourne. Red Bull fait partie des écuries qui veulent rouler ce week-end #F1 #AusGP pic.twitter.com/a7qsQpWNxv — Julien Billiotte (@jbilliotte) March 12, 2020

Christian Horner spreekt het team toe in de garage… go or no?? pic.twitter.com/xPWGcdVB7s — Olav Mol (@Olav_Mol) March 12, 2020