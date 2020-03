Romain Grosjean: "Hopelijk wil iemand Haas overnemen"

Romain Grosjean geeft toe dat de mogelijkheid bestaat dat Haas na 2020 niet meer in de Formule 1 actief zal zijn. Teameigenaar Gene Haas en teambaas Gunther Steiner laten doorschemeren dat er momenteel wordt nagedacht over de toekomst van het Amerikaanse team.

Overname Haas

De 33-jarige coureur speculeert over de toekomst en laat weten dat het een serieuze mogelijkheid is dat Haas stopt. Hij hoopt dat iemand bereid is het team over te nemen, zo stelde hij bij Canal Plus: "Het is een mogelijkheid die serieus genomen moet worden. De boodschap is duidelijk geweest. Er is niets erger dan geruststelling over de voortzetting van een team en dan plotseling ontdekken dat het zich terugtrekt."

"De monteurs en iedereen zou zich afvragen wat er gaat gebeuren. Dus als Gene besluit zijn team in de F1 te beëindigen, hoop ik dat iemand het team overneemt, want het is een goede groep die weet wat het doet met een team dat werkt", voegde Grosjean eraan toe.

Leraar Romain Grosjean

Grosjean is momenteel opgesloten met zijn familie in Zwitserland. Hij zit thuis met zijn vrouw en kinderen en maakt grapjes dat hij 'meer een leraar dan een atleet is in deze dagen'.

Wat betreft de toekomst van het seizoen 2020, zei hij: "Voorlopig moeten we wachten. We kunnen zien dat alle evenementen worden uitgesteld en ik kan me voorstellen dat we 18 wedstrijden zullen hebben in zes maanden. Dat is een beetje extreem, maar ik denk dat we voorlopig voor elkaar moeten zorgen en de dingen serieus moeten nemen."