McLaren zal in 2021 sowieso met Mercedes-motoren racen

Het team van McLaren kwam de afgelopen weken dagelijks in het nieuws doordat er diverse monteurs besmet waren geraakt met het coronavirus. Voorlopig ligt de Formule 1 stil en kan iedereen zijn plannen voor de rest van het seizoen nog eens overzien en ook nog eens goed nadenken over 2021.

Het was de afspraak dat in 2021 er nieuwe reglementen voor de F1 zouden komen maar die zijn uitgesteld door de bijzondere situatie met de coronacrisis. Als gevolg hiervan is het onder andere voor McLaren puzzelen. Het Britse team heeft een overeenkomst om voor 2021 over te stappen naar Mercedes-motoren. Dit zou makkelijker zijn geweest als de nieuwe reglementen door waren gegaan vanwege de nieuw te ontwerpen wagens.

Aangezien dit nu niet doorgaat zal McLaren de huidige auto moeten aanpassen om alsnog over te stappen van Renault naar Mercedes: "We zullen zoals gepland in 2021 gaan rijden met Mercedes-motoren. We gaan het huidige chassis aanpassen om dit mogelijk te maken, ook al betekent dit dat het ons meer geld zal kosten."