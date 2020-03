Twee opvallende afwezigen tijdens bespreking F1-crisis

Eerder deze week hadden de F1-teams gezamenlijk overleg over de huidige crisis waarin ook de F1 terecht is gekomen na de uitbraak van het coronavirus. Wat vooral werd besproken was wanneer er gestart kan worden met het seizoen 2020, maar ook het uitstel van de reglementen voor 2021 en hoe de F1-teams met hun technologie kunnen helpen de coronacrisis te bestrijden.

Bij die besprekingen waren twee opvallende afwezigheden. Toto Wolff en Lawrence Stroll ontbraken waardoor de speculatie over de toekomst van Toto Wolff zeker zullen toenemen.

Stroll en Wolff afwezig

The Daily Mail meldt dat zowel Wolff, de teambaas van Mercedes als Lawrence Stroll, eigenaar van Racing Point, deze week niet deelnamen aan twee afzonderlijke gespreksrondes waarin de volgende stappen van de sport te midden van de coronaviruspandemie werden besproken.

Twee dagen geleden bleek dat Stroll zijn belang in het autobedrijf Aston Martin heeft verhoogd van 16,7 naar 25 procent. De Canadese mode-miljardair is van plan om Racing Point vanaf 2021 een nieuwe naam te geven.

In januari ging het gerucht dat Stroll daadwerkelijk zou gaan samenwerken met Wolff om het Mercedes-fabrieksteam over te nemen en in plaats daarvan de naam Aston Martin te geven.

Aangezien de meeste activiteiten van Daimler in heel Europa zijn opgeschort vanwege de pandemie, zal de druk om Mercedes uit de F1 terug te trekken alleen maar toenemen.

Samen teruggevlogen uit Melbourne

Volgens correspondent Jonathan McEvoy reisden Stroll en Wolff samen terug uit Australië. "Donderdagavond waren er veel suggesties, hoewel Mercedes die ontkende, dat Wolff van plan is om de leiding van Aston Martin over te nemen."

Indien bevestigd, kan het ook gevolgen hebben voor de toekomst van Lewis Hamilton, wiens Mercedes-contract dit jaar afloopt.

Ruzie tussen Red Bull, McLaren en Ferrari

Er wordt ook beweerd dat er tijdens de teleconferenties van de crisis verhitte discussies waren tussen Christian Horner en Zak Brown enerzijds en Mattia Binotto van Ferrari anderzijds.

Een bron die deelnam aan het gesprek vertelde: "Er was oprechte woede over Binotto's onwil om voorrang te geven aan het uitstellen van de 2021-regels. Het werd erg pittig. Hij wilde geen concurrentievoordeel toekennen voor het grotere goed."

Uiteindelijk was Ferrari het daarmee eens. Binotto vertelde de officiële F1-website: "Ferrari staat klaar om de verantwoordelijkheid te nemen voor een keuze die gemaakt moet worden in het uiteindelijke belang van deze sport. Het is zeker niet het moment voor egoïsme en tactiek."