Sergio Perez baalt: "We hadden dit jaar kunnen vechten voor het podium"

De Formule 1 ligt op zijn gat en alle teams, coureurs en monteurs zitten inmiddels thuis door de situatie met het coronavirus. Het is wachten op betere tijden en Sergio Perez baalt als een stekker. De Mexicaan zou dit jaar racen in de 'roze Mercedes' van Racing Point, maar dat gaat voorlopig niet gebeuren.

Coronavirus gooit roet in het eten

De 30-jarige coureur had gehoopt dat dit jaar zijn doorbraak alsnog tot stand kon komen aangezien de 'roze Mercedes' het geweldig deed in de wintertests. Tegenover AS vertelde hij: "Voor een jaar als dit, met de wagen die ik heb..."

"Het coronavirus is veel serieuzer dan wij denken. Laten we alleen al eens kijken naar bijvoorbeeld Italië; daar hebben ze niet genoeg capaciteit in ziekenhuizen waardoor er veel mensen doodgaan. Dat is verschrikkelijk om te zien."

Vechten voor het podium

Toch speculeert de Mexicaan over de mogelijkheden als er toch geracet zou worden. Perez: "We hebben absoluut een goede wagen, al denk ik dat de top teams nog wel wat op ons voorliggen. Het middenveld zit heel erg dicht op elkaar. We zijn afhankelijk van wat er voor ons gebeurt, maar ik sluit niet uit dat ik kan vechten voor een podium. We hebben het gat met de top verkleind maar ik weet niet hoe veel. Ik ben zeer benieuwd om de realiteit op het circuit te zien."