Giovinazzi wil naar Ferrari: "Ik wil volgend jaar stoeltje van Vettel"

Antonio Giovinazzi rijdt dit seizoen voor het tweede jaar in de Formule 1 bij Alfa Romeo. De Italiaan zegt dat hij zijn zinnen heeft gezet op een racestoeltje voor 2021 bij Ferrari.

Het contract van Sebastian Vettel loopt aan het eind van het jaar af en Ferrari-junior en huidig Alfa Romeo-coureur Giovinazzi, verbergt niet dat hij zijn vizier heeft gericht op het stoeltje van de Duitser. Tegenover Sky Sport 24 zegt Giovinazzi: "Ik ben me ervan bewust dat dit een belangrijk jaar voor mij zal zijn en ik verberg niet dat ik mijn zinnen heb gezet op het stoeltje van Vettel."

"Het is mijn droom sinds mijn passie begon, en het is leuk om bij de kandidaten te horen die voor die stoel vechten. Nu is het aan mij om het beste uit dit seizoen te halen, resultaten te behalen en dan die mogelijkheid te zelf creëren."

Thuis trainen vanwege corona

Op dit moment, te midden van de coronavirus crisis, is de 26-jarige Giovinazzi thuis. "Ik blijf thuis trainen, goed eten en wachten op het begin van het kampioenschap, ook al weten we niet wanneer dat zal zijn. Maar ik zal niet stoppen met trainen en ik blijf in contact met het team", zei de Alfa Romeo-coureur.