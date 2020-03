Mercedes en Renault plaatsen medewerkers in quarantaine

Het team van Mercedes heeft bekend gemaakt dat het haar F1-fabrieken voorlopig open houdt. Het Duitse team wil haar deuren nog niet sluiten voor het personeel maar plaatst een deel van haar medewerkers, net als Renault, in quarantaine.

Besmettingen corona F1

Het begon vorige week toen het team van McLaren bekendmaakte dat één van haar teamleden besmet was geraakt en nog een aantal andere teamleden in quarantaine waren geplaatst. Als conclusie trok het team zich terug aan de deelname van de Australische Grand Prix, waarna alsnog het hele evenement werd afgeblazen.

Ook bij Haas waren vier teamleden getest op corona, maar die bleken niets te hebben.

Medewerkers Mercedes in quarantaine

Aangezien alle medewerkers van de F1-teams al in Australië waren voor de Grand Prix moesten deze de afgelopen dagen terugvliegen. Bijna iedereen is weer in Europa, maar niet zonder kleerscheuren. Er worden op dit moment bij meerdere teams nog mensen getest, zo weet onze redactie.

Mercedes heeft net als Renault gemeld dat het de medewerkers die in Australië zijn geweest voor de Grand Prix, zelf twee weken in isolatie moeten gaan. Mercedes wil haar fabrieken in Brackley, waar de F1-wagens worden onderhouden, en Brixworth, waar de motoren worden gebouwd, voorlopig open houden.

Ook meldt het Duitse team dat nog geen van haar medewerkers tot nu toe is besmet met het coronavirus. Het is niet bekend of Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Toto Wolff ook in quarantaine moeten gaan.