Christian Horner: "Sebastian Vettel behoort tot het verleden van Red Bull"

Sebastian Vettel lijkt op weg naar de uitgang bij Ferrari. De Duitser is sinds 2015 actief voor het team uit Maranello maar de afgelopen jaren zijn niet gelopen zoals Vettel en Ferrari verwacht hadden. Het is Vettel niet gelukt zijn grote voorbeeld Schumacher te volgen: Ferrari weer een kampioensteam te maken.

De afgelopen twee jaar was Sebastian Vettel ook duidelijk aan het flirten met zijn voormalig team Red Bull Racing. Meerdere malen was hij openlijk in gesprek met Christian Horner, Helmut Marko of Adrian Newey. De 32-jarige coureur deed dit af als een gesprek met vrienden maar toch kan niet worden gezegd dat het daarbij blijft.

Sebastian Vettel is verleden tijd

In Australie wilde Horner hier kort op reageren de geruchten, nadat Helmut Marko al had aangegeven dat Red Bull Racing het zich niet kan veroorloven om Vettel opnieuw te contracteren.

De teambaas van Max Verstappen: "We hebben geweldige momenten met hem beleefd maar hij behoort tot ons verleden en we kijken niet terug in de tijd. Het afgelopen jaar had hij het moeilijk tegenover Charles Leclerc maar hij blijft een geweldige coureur. Als hij de auto kan krijgen die bij hem past is hij nog altijd erg competitief."