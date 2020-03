Max Verstappen krijgt hulp van Honda: "Elke race op het podium"

Max Verstappen is sinds gisteren in Melbourne en zal de komende dagen acclimatiseren. Donderdag zal hij voor het eerst naar het circuit gaan voor de perspresentaties waarna vrijdag de eerste vrije trainingen plaatsvinden. De Nederlander hoopt nu eindelijk te kunnen strijden om de wereldtitel met Red Bull Racing en Honda. De Japanse fabrikant wil er alles aan doen om Verstappen elke race op het podium te laten finishen.

Red Bull-Honda was niet erg opvallend tijdens de wintertests, maar alle tekenen van het team geven aan dat het team de uitdager gaat worden van Mercedes in 2020. Masashi Yamamoto, F1-directeur van Honda, zei ondanks enkele problemen vorig jaar, 2019 een solide basis was voor 2020.

"Iedereen zag er tijdens het testen heel, heel positief uit in de garage en heel zelfverzekerd, dus we kijken echt uit naar het seizoen. Het seizoen is nog erg jong, maar we verwachten dat ze net zo goed presteren als die tests aangaven, misschien meer dan dat", voegde de Japanner toe. "De tests verliepen soepeler dan ooit sinds we terugkeerden naar de Formule 1."

Honda steunt Verstappen

Het doel van Max Verstappen is uiteraard om elke race op het podium te komen en het liefst elke race te kunnen strijden om de overwinning. Om dat doel te bereiken krijgt hij alle steun van Honda, zo zegt Yamamoto: "Max zegt dat hij op alle races op het podium wil komen, een doel dat we moeten ondersteunen. We doen er alles aan om er voor hem te zijn en te vechten voor het kampioenschap."