Jan Lammers over Verstappen: "Red Bull is beter in vorm dan we denken"

Nog een paar dagen en dan zullen we zien welk team haar huiswerk afgelopen winter goed heeft gedaan. Is het toch weer Mercedes dat domineert, heeft Red Bull een goede winter gehad en staat het team meteen vooraan bij de start van het seizoen of komt Ferrari onverwachts terug?

Ferrari toont weinig vertrouwen

Tot nu toe lijkt het erop dat Mercedes en Red Bull Racing vooraan het veld staan waardoor er een strijd kan ontstaan tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Ferrari lijkt een stap terug te hebben gedaan, alleen is de vraag hoe groot die stap is. Volgens Jan Lammers hoort Ferrari in de top 3 te staan, zo zegt hij in gesprek met de NOS: "Ferrari is verplicht om in de top 3 te staan. Dat hebben ze echter niet getoond tijdens de wintertesten in Barcelona. Ik denk echter dat ze in Australië er wel bij staan."

Red Bull beter in vorm

Het is bekend dat Lammers vaak positief is over Max Verstappen en Red Bull Racing. De Nederlander kan wel eens op het punt staan van een historisch jaar waarbij hij nu echt kan strijden om de wereldtitel en de jongste kampioen in de F1 ooit wordt.

Lammers zegt hierover: "Red Bull heeft in Barcelona haar programma af kunnen werken en mijn intuïtie zegt dat ze beter in vorm zijn dan we met zijn allen denken. Ik denk dat Mercedes nu gaat ondervinden dat het moeilijk wordt om een zevende wereldtitel in de wacht te slepen. Het jaar van Max Verstappen met Red Bull staat op het punt van beginnen."

Best of the rest

Hoewel Ferrari wordt getipt als derde team op de grid is Lammers daar nog niet heel zeker van. Net als vele andere experts wordt vaak Racing Point genoemd: "We hebben voor de derde plek nu natuurlijk ook de roze Mercedes van Racing Point. De strijd om de derde plaats kan erg spannend worden aangezien ik denk dat Renault en McLaren hier ook voor zullen vechten."