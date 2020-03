Organisatie GP Australië voorkomt opnieuw verlies voorvleugel Daniel Ricciardo op hilarische wijze

De openingsrace van het seizoen, de Grand Prix van Australië, staat over ruim een week op het programma. Door het coronavirus lijkt het doorgaan van de race in gevaar, tot nu toe gaat het gewoon door.

Tijdens de 2019-editie van de Grand Prix van Australië gebeurde er bij de start iets vreemds; Renault-coureur Daniel Ricciardo verloor zijn voorvleugel door over het gras te rijden. De Australiër reed een thuisrace en baalde daarom enorm. Het was zijn eerste race voor het team van Renault, want het jaar ervoor reed hij voor Red Bull Racing.

De thuisrace van 2019 voor Ricciardo verliep niet zoals gepland. Bij de start verloor hij al snel zijn voorvleugel, waardoor hij zonder zijn neus de ronde uit moest rijden om zo in de pitstraat te komen. Hier kreeg de coureur een nieuwe neus en kon zijn weg vervolgen. Om dit te voorkomen heeft de organisatie het stukje gras, waar de coureur zijn voorvleugel verloor en gelanceerd werd, vervangen door een stuk asfalt.

Zodat dit niet opnieuw kan gebeuren: