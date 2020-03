Max Verstappen is klaar voor het gevecht met Lewis Hamilton

Volgende week begint het Formule 1-seizoen van 2020 met de Grand Prix van Australië. Traditiegetrouw staat de race in Melbourne bovenaan de F1-kalender en moeten de fans in Europa 's morgens vroeg hun wekker zetten en opstaan om de eerste race van het jaar te volgen.

Of er veel veranderd is ten opzichte van vorig jaar is de grote vraag die iedereen bezig houdt. De eerste tekenen zijn er dat Mercedes opnieuw vooraan rijdt maar dat Red Bull Racing met Max Verstappen de grote uitdager is van Lewis Hamilton, die zijn titel verdedigt. Daarnaast lijkt het er ook op dat Ferrari een stap achteruit heeft gedaan en voorlopig niet mee kan doen om de overwinningen.

Max heeft lang moeten wachten

Max Verstappen is klaar voor de strijd Lewis Hamilton. Dit is het moment waarop de Nederlander lang heeft moeten wachten, maar als Red Bull Racing hem de juiste auto weet te geven dan zal de 22-jarige coureur het gevecht aan kunnen gaan met zijn Britse collega in de Mercedes.

Verstappen vertelde tegenover onder andere GPToday.net: "Dat is voor mij ook altijd het doel geweest. Ik wacht tot het moment dat die kans komt. Ik moet er natuurlijk voor zorgen dat ik er klaar voor ben, maar dat ben ik wel. Ik heb de afgelopen seizoenen veel geleerd, zowel goede als slechte dingen die je allebei sterker en beter maken."

"Ik denk overigens dat het hele team er klaar voor is, dus het is aan ons om te presteren en ervoor te zorgen dat we competitief zijn en daar aan blijven werken."

Verstappen wordt door de experts gezien als de grootste uitdager van Lewis Hamilton, die kan strijden om de wereldtitel in de F1.

Bookmakers

Ook bij de bookmakers wordt Verstappen gezien als de man die het opneemt tegen Hamilton. De Mercedes-coureur is nog altijd de grote favoriet voor de overwinning in Australië en het kampioenschap, maar de tweede positie is op dit moment in handen van Max Verstappen.

Valtteri Bottas wordt gezien als de tweede uitdager van Hamilton, met daarachter Leclerc, Vettel en de teamgenoot van Max Verstappen, Alexander Albon.