Openingsraces F1-kalender nu serieus in gevaar door coronavirus

Het coronavirus blijft een schaduw werpen over het begin van het F1-seizoen van 2020. Doordat het virus voor veel ziektegevallen en onrust zorgt is het nog altijd onzeker welke races er nu wel door zullen gaan. China was al meteen afgelast, maar nu zorgt de grote uitbraak in Italië serieus roet in het eten voor Australië, Bahrein en Vietnam.

In Melbourne zijn alle voorbereidingen in volle gang voor de eerste race van het seizoen dat volgend weekend plaats zal moeten vinden. Het eerste personeel is gisteren al naar Melbourne gevlogen, onder andere van Red Bull Racing, AlphaTauri en Mercedes. Dit zijn voornamelijk beveiligers en mensen die de pitboxen opbouwen.

Beperkingen voor mensen uit Italië

De regering in Australië overweegt echter grote beperkingen voor reizigers uit Italië op te leggen, waardoor personeel van Ferrari, AlphaTauri, Pirelli en zelfs Haas en Alfa Romeo in de problemen komen. Premier Scott Morrison zei eerder vandaag dat reizigers uit het zuid Europese land te maken krijgen met geavanceerde screenings maatregelen.

Hierdoor komt de eerste race van het F1-seizoen serieus in gevaar. Ross Brawn vertelde gisteren namelijk: "Als een team wordt verhinderd om een land binnen te komen gaat de race niet door. De race zal in ieder geval geen deel uitmaken van het WK, dat zou oneerlijk zijn."

De minister van sport van de staat Victoria in Melbourne, Martin Pakula: "De situatie is op dit moment uiterst dynamisch en kan alle kanten op. Dit zijn tot op zekere hoogte zaken waar ik geen controle over heb. Ik ben hoopvol, maar kan niet met zekerheid zeggen dat de Grand Prix door kan gaan."

F1-wereldkampioen van 1980 Alan Jones zei tegen Australische media: "Ze zouden alle F1-fans een slechte dienst bewijzen als de race niet doorgaat."

Duitse RTL verbiedt personeel te reizen

Bij onze Oosterburen verbiedt het Duitse RTL haar personeel om naar de eerste drie races te reizen. Men had al een verbod ingesteld om naar de Grand Prix van Vietnam te gaan, omdat in dorpen rondom het circuit het coronavirus flink om zich heen slaat. Dat verbod is nu echter ook uitgebreid voor Australië en Bahrein.

Manfred Loppe van de Duitse omroep vertelde hierover: "De verspreiding van het coronavirus, de gezondheidsrisico's die het met zich meebrengt en de beveiliging die niet kunnen worden gegarandeerd vanwege de maatregelen bij besmetting betekent dat er maar één beslissing mogelijk is. Die hebben we nu genomen. We zullen de eerste drie races vanuit onze studio's in Keulen gaan uitzenden."

F1 wil alle races door laten gaan

Het lijkt de FOM en de FIA en echter alles aan gelegen om het langste seizoen van de F1 door te laten gaan. Ross Brawn vertelde aan Speed Week: "Ik wil de dreiging van het coronavirus niet bagatelliseren maar we zullen proberen om alles races op de F1-kalender door te laten gaan. We moeten echter met een grote verantwoordelijkheid handelen. We hebben onder andere teams gevraagd om zo weinig mogelijk personeel naar de races te sturen, om hierdoor het aantal mensen in de paddock te minimaliseren."

Vietnam in gevaar

Ook de eerste Grand Prix ooit in Vietnam is serieus in gevaar, zo geeft Brawn toe. "We willen deze race absoluut laten plaatsvinden maar ze moeten ook hun bevolking beschermen. We zoeken naar een oplossing waar iedereen blij mee is. Er gebeurt momenteel heel veel en dit verandert per dag. Ik kan geen definitief antwoord geven over Vietnam maar we zoeken samen naar oplossingen.

Bahrein weigert Italianen

Inmiddels is ook bekend geworden dat Bahrein de toegang tot het land ontzegd aan Italianen. Hiermee is de na Australië, Vietnam en China mogelijk Bahrein het vierde land dat geen Grand Prix kan organiseren. De mogelijkheid bestaat dus nog altijd dat de Dutch Grand Prix de eerste race van het seizoen wordt in 2020 op 3 mei.