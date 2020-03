Christijan Albers: "Vettel en Leclerc niet meest ideale duo voor Ferrari"

Voormalig F1-coureur Christijan Albers is er niet zo zeker van het coureursduo van Ferrari de meest ideale combinatie is. Teambaas Mattia Binotto denkt dat Sebastian Vettel naast Charles Leclerc de 'beste combinatie' op de grid is.

Maar de Nederlander, die reed voor Minardi, Midland en Spyker, vertelde MBS News dat hij het niet direct eens is met de Italiaanse teambaas: "Vettel heeft de snelheid, maar hij raakt geïrriteerd als iemand net zo snel is. Daarom wilde hij Kimi als zijn teamgenoot houden. Om voor zichzelf een bepaalde veiligheid in te bouwen."

Albers reageerde ook op het gekibbel tussen de twee teamgenoten vorig jaar. "Als je naar de prestaties kijkt, is het gewoon niet goed. Die strijd van Vettel-Leclerc heeft voor veel problemen en kosten gezorgd binnen het team."

Albers twijfelt aan kwaliteiten Leclerc

Albers zei zelfs dat hij er niet zo zeker van is dat Leclerc, die tot 2024 onder contract staat bij Ferrari, zo goed is als velen denken.

"Hij is de eerste coureur die ik niet kan inschatten. Ik zie altijd bij Leclerc een bepaalde 'overdrive' in zijn auto. Je kan stellen dat hij zijn auto afmat. Het is me een raadsel hoe hij die tijden constant weet te rijden terwijl hij zo wild rijdt."

Tot slot kijkt Albers kort vooruit op dit jaar en wat van hem te verwachten: "Het is een belangrijk jaar voor hem. Nu gaan we kijken of hij altijd sterk en consistent blijft onder druk."