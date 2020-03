Kevin Magnussen: "Kan goed dat Haas zich terugtrekt uit F1"

Kevin Magnussen zegt dat hij zich kan voorstellen dat Haas-teameigenaar Gene Haas zich terugtrekt uit de Formule 1. Gene Haas kwam in 2016 in de Formule 1 om zijn bedrijf Haas Automation te promoten en haalde onlangs de krantenkoppen door te suggereren dat het team in 2021 mogelijk niet grid staat.

Haas is het beu

Magnussen, die voor het kleine Amerikaanse team rijdt, vertelde de krant BT dat de waarschuwing van zijn baas logisch is. "Gene is het absoluut beu om de op één na laatste te zijn, zoals afgelopen jaar. Ik weet niet hoe het zijn plannen voor de toekomst beïnvloedt, maar er is geen twijfel dat hij de moeite niet zal nemen om in de Formule 1 te zitten als hij de laatste of negende moet zijn", zo voegde Magnussen toe. "Dat hoef ik hem niet eens te vragen, want ik weet het."

De Deense coureur zei echter dat hij zich geen zorgen maakte dat Haas uit de F1 zou stappen en mogelijk zijn carrière zou beëindigen. "Het is niet iets waar ik me op voorbereid heb, want ik denk niet dat we weer negende worden. 2019 was eenmalig. Ik geloof dat als we leveren zoals we zouden moeten, Gene zou willen doorgaan."

Budgetlimiet in 2021

Magnussen zei dat de nieuwe regels en budgetlimiet voor 2021 bij die ambities zouden moeten helpen. "Het betekent niet dat we dezelfde kansen krijgen als de grote teams, maar ik denk dat Haas een team is dat kan profiteren van de nieuwe regels," zei de 27-jarige.

Naast Magnussen rijdt dit jaar ook weer Romain Grosjean voor het Amerikaanse Haas.