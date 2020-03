Helmut Marko: "We komen steeds dichter bij ons doel"

Red Bull Racing-motorsportadviseur Helmut Marko stak zijn tevredenheid niet onder stoelen of banken over de RB16, de auto waarmee hij Max Verstappen de jongste wereldkampioen wil maken.

Marko sprak in Barcelona over het aankomende seizoen: "De RB16 heeft ons gegeven waar we op hoopten. Deze auto brengt ons een stap dichter bij het uiteindelijke doel, Max Verstappen de jongste wereldkampioen ooit maken.

Het is het laatste jaar waarin Red Bull Racing haar eigen record van Sebastian Vettel kan verbreken. Na de Grand Prix van Abu Dhabi, op 29 november van dit jaar is Verstappen 23 jaar en 61 dagen oud. Vettel was in 2010, op hetzelfde circuit in Abu Dhabi 23 jaar en 134 dagen oud toen hij de titel voor Alonso en Webber wegkaapte.

"Bij testen gaat het erom dat je niet je sterkste had laat zien. Er wordt een heleboel gebluft. Wat ik wel zeker weet is dat dit de beste voorbereiding is die we in jaren hebben gehad. Ik denk dat we in Melbourne met Mercedes kunnen strijden voor de overwinning", sloot de Oostenrijker af.