Max Verstappen klaar voor Melbourne

Max Verstappen en Red Bull Racing kwamen aan het einde van de laatste testdag op het circuit van Barcelona nog met een aantal 'performance runs.' Onze landgenoot kroop stukje bij beetje richting de snelste tijd van Valtteri Bottas. Uiteindelijk gaf hij op de C4-compound 0,070 seconden toe op de C5-tijd van Bottas. Het is duidelijk dat Red Bull nog veel in de koker heeft zitten.

Onze landgenoot roemde eerder deze week al de nieuwe RB16 alsmede de nieuwe Honda Power-Unit. "Ik voel me helemaal klaar voor de opening in Melbourne, het waren twee goede weken hier."

"We hebben het complete programma kunnen draaien in zes dagen. Dat was erg belangrijk voor ons, dus ik ben heel tevreden." Dat Verstappen junior en Verstappen senior tevreden waren bleek wel toen onze reporter beide mannen met een grote glimlach uit het 'Holzhaus' van Red Bull zagen stappen op vrijdagavond.

"Ik kan echt niet klagen maar dat betekent niet dat we moeten stoppen met ontwikkelen. Er zijn altijd dingen die we kunnen verbeteren. Geen enkele auto is perfect, zeker niet in deze fase van het seizoen. We moeten blijven pushen en blijven doorontwikkelen", verklaarde de Red Bull-coureur.

Na zes jaar dominantie van Mercedes hoopt Verstappen te kunnen strijden voor de titel. "Mercedes zag er hier ook sterk uit, maar eigenlijk kijk ik alleen naar wat wij doen. Wij moeten ons focussen op onszelf en niet kijken naar anderen. Het ziet er allemaal hartstikke goed uit en ik hoop dat we competitief kunnen zijn in Melbourne", besloot de jongste Grand Prix-winnaar ooit.