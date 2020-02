Toyoharu Tanabe over uitvallen auto's: "De Honda-motoren waren gewoon in orde"

Na de eerste testweek gaat het personeel van de Formule 1-teams en Honda aan de slag om data te verwerken. Na de verwerking zullen er wat wijzigingen worden doorgevoerd, die dan in de tweede testweek worden getest.

Honda leek een betrouwbare motor te hebben gebouwd. De data zag er volgens insiders goed uit en er waren geen grote problemen. Honda wilde de betrouwbaarheid voortzetten, maar vandaag was er een probleem met de PU’s van de beide Honda aangestuurde auto’s op de baan.

De bolide van Red Bull Racing viel stil, even later de bolide van AlphaTauri. Wat precies de reden is weet Toyoharu Tanabe van Honda nog niet. "Beide auto's moesten vanmorgen een tijdje in de garage doorbrengen en 's middags hebben we ons gericht op het herstellen van die vertraging. Desondanks lijkt alles rondom de PU soepel te verlopen", zo vertelde hij in Barcelona tegenover GPToday.net.

Eerste testweek leverde gelijk veel data op

De Japanse motorfabrikant ging na de eerste testweek positief naar huis. De motor was in orde en er moesten alleen wat fine tuning settings worden gedaan. "Na het werk van vorige week hier in Barcelona, hebben we alle gegevens van beide teams geanalyseerd en dus zijn we aan deze tweede test begonnen om weer te testen wat we daarvan hebben geleerd. Tijdens deze drie dagen gaan we door met functiecontroles en werken we aan het optimaliseren van de set-up. We zijn nu in een fase van afstemming, als voorbereiding op de seizoensopener in Melbourne."

Honda heeft grote verwachtingen voor komend seizoen, maar of de Honda-motor met de bolide van Red Bull Racing snel genoeg is om Mercedes en Ferrari te verslaan, is nog de vraag.